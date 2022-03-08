Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг проти російських окупантів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Більше трьох тисяч людей протестують сьогодні у Голій Пристані на Херсонщині проти російських окупантів.

Про це повідлмляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформаційний спротив.

Люди вийшли на вулиці з українською символікою та плакатами з патріотичними гаслами. Протестуючі винеслу на площу великий національний прапор та скандують: "Гола Пристань - Україна!"

Також у місті відбулася хода за територіальну цілісність України.

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