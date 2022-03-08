Внаслідок обстрілу військ РФ загорілися склади у Калинівці на Київщині, - МВС. ФОТО
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Війська РФ обстріляли складські приміщення у селі Калинівка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Київська область. О 15:49 у с. Калинівка Броварського району внаслідок обстрілу сталося руйнування двох складських будівель з послідуючим загоранням на площі 2 тис. м кв. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 6 осіб та 1 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.