Внаслідок обстрілу військ РФ загорілися склади у Калинівці на Київщині, - МВС. ФОТО

Війська РФ обстріляли складські приміщення у селі Калинівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Київська область. О 15:49 у с. Калинівка Броварського району внаслідок обстрілу сталося руйнування двох складських будівель з послідуючим загоранням на площі 2 тис. м кв. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 6 осіб та 1 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.





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