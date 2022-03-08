Сьогодні з Ірпеня евакуювали майже 2 тис. мирних жителів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні з окупованого Ірпеня поліцейським Київщини вдалося врятувати ще майже дві тисячі мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, з 10 ранку в районі Романівського мосту правоохоронці разом з органами місцевого самоврядування та військовими провели черговий етап евакуації місцевих жителів. Серед врятованих осіб - діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих, які не могли пересуватись самостійно.
Евакуація відбувалася спершу пішими маршрутами, а потім людей доставляли до безпечних місць автобусами.
Крім того, повідомляється, що кожну врятовану пані правоохоронці зустріли квітами!