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Внаслідок обстрілу російських терористів жінка та її 6-річна донька загинули в Маріуполі. ФОТО (18+)

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8 березня внаслідок артилерійських обстрілів у Маріуполі загинула жінка та її донька. Новина містить фото, яке не рекомендовано для перегляду дітям та особам із слабкою психікою. 18+.

Про це в телеграмі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

Він написав: Таня Мороз, 6 років. Сьогодні до її будинку у Маріуполі прилетів російський снаряд. Таня з мамою ховалися від обстрілу, але снаряд влучив в укриття. Мама намагалася закрити Таню собою, вона загинула дома. Дитину привезли до лікарні, але реанімаційне відділення лікарні російська авіація розбомбила три дні тому. Таню врятувати не вдалося. Внаслідок російських бомбардувань Маріуполя загинули вже сотні мирних жителів, включаючи дітей, яких російські війська не випускають із міста. Вісім діб у повному оточенні Росія вбиває Маріуполь".

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Внаслідок обстрілу російських терористів жінка та її 6-річна донька загинули в Маріуполі 01

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Пусть кацапы все вам сторицей вернется.Каждая смерть украинского ребенка,каждая слеза украинской матери.
  • Joshua Merlin
    надо на 10 дней ВСУ установить мораторий - 10 дней никого в плен не брать...
  • Chandler Bing
    Хорош цацкаться с мокшанскими летчиками. Этих в случае захвата сразу в утиль без суда и следствия.
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