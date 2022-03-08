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Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

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Внаслідок обстрілу російськими окупантами на Харківщині загинуло 2 особи, зокрема одна дитина.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"О 19:05 у с. Дінець Чугуївського району під час авіаудару сталося влучання снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.).

Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 1 особу. Від ДСНС залучалось 5 осіб та 1 од. техніки", - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина 01
Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина 02
Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина 03
Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина 04

Топ коментарі

  • LLL K fb767d26
    My dear friends in Ukraine, your military forces should use British mini drone laser guided missiles to destroy the Russian Howitzer weapons 20km away. Without the Howitzers, the shells will stop falling and the killing will end. The drones are 45cm wide and can fly for 30 mins. They fit in a back pack. Altitude 500m, 10km range. Zoom cameras. Night vision. FPV (first person video). 12v charging from a car. They can be operated by portable units and also provide excellent surveillance information. The missiles navigate to the approximate location and then will hit the target illuminated by the drone laser. VERY precise. Very effective. Please can someone translate this correctly for me, so Ukranians can read it. -retired British weapons designer. 🇬🇧 Go Ukraine! We support you.
  • Nataliya Krynytska / Krinitskaya
    Thank you so much!
    A rough translation is below:
    Мої дорогі друзі в Україні, ваші військові сили повинні використовувати британські міні-дрони з лазерним наведенням, щоб знищити російську гаубичну зброю на відстані 20 км. Без гаубиць снаряди перестануть падати і вбивство закінчиться. Дрони мають ширину 45 см і можуть літати 30 хвилин. Вони поміщаються в рюкзак. Висота 500 м, дальність 10 км. Зум-камери. Нічне бачення. FPV (відео від першої особи). 12v зарядка від автомобіля. Ними можуть керувати портативні пристрої, а також надавати відмінну інформацію для спостереження. Ракети направляються до приблизного місця, а потім влучають у ціль, освітлену лазером дрона. ДУЖЕ точно. Дуже ефективно.
    Будь ласка, якщо хтось може мені це правильно перекласти, щоб українці могли прочитати. - британський конструктор зброї у відставці. 🇬🇧 Вперед, Україно! Ми підтримуємо вас.
  • Voland Demort
    За кожну дитину 1000 кацапів , всім не бпйдужим
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