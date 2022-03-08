Війська РФ завдали авіаудару по Харківщині: загинуло 2 особи, зокрема дитина. ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу російськими окупантами на Харківщині загинуло 2 особи, зокрема одна дитина.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"О 19:05 у с. Дінець Чугуївського району під час авіаудару сталося влучання снаряду в житловий будинок, внаслідок чого загинуло 2 особи (з них 1 дитина 2015 р.н.).



Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 1 особу. Від ДСНС залучалось 5 осіб та 1 од. техніки", - йдеться в повідомленні.

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