Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї. ФОТОрепортаж

Окупанти за один вечір скинули на житловий сектор в Сумах три бомби.

Про це пише у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше попадання - житлові будинки в Сумах. Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах", - розповів він.

Бомба впала на приватний будинок по вулиці Роменській і повністю його знищила. У будівлі було 9 людей - всі загинули.

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Були дощенту зруйновані шість будинків, ще близько двадцяти - частково.

"Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про двох, але сьогодні рятувальники витягли з-під завалів тіло хлопчика. Всі вони - з однієї сім'ї", - пише Живицький у своєму Telegram.

Крім того, були травмовані 8 людей, серед яких п'ятирічна дівчинка.

Друга бомба російської авіації в ніч проти 8 березня потрапила в житловий будинок в селі Битиця. В результаті бомбардування одна людина загинула, ще одна травмована.

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Третю бомбу окупанти скинули на базу відпочинку "Сонячна галявина". На щастя, обійшлося без жертв, але 4 людини отримали поранення.

"Ворог продовжує геноцид українського народу, вбиваючи мирних жителів!"- наголошує Живицький.







































