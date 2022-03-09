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Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї. ФОТОрепортаж

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Окупанти за один вечір скинули на житловий сектор в Сумах три бомби.

Про це пише у телеграмі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Перше попадання - житлові будинки в Сумах. Ця історія по праву може назватися масовим вбивством, адже одна бомба забрала життя 22 людей. Російські війська завдали авіаудару по житловому сектору у Сумах", - розповів він.

Бомба впала на приватний будинок по вулиці Роменській і повністю його знищила. У будівлі було 9 людей - всі загинули.

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Були дощенту зруйновані шість будинків, ще близько двадцяти - частково.

"Серед загиблих 22 людей є 3 дитини. Спочатку повідомляли про двох, але сьогодні рятувальники витягли з-під завалів тіло хлопчика. Всі вони - з однієї сім'ї", - пише Живицький у своєму Telegram.

Крім того, були травмовані 8 людей, серед яких п'ятирічна дівчинка.

Друга бомба російської авіації в ніч проти 8 березня потрапила в житловий будинок в селі Битиця. В результаті бомбардування одна людина загинула, ще одна травмована.

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Третю бомбу окупанти скинули на базу відпочинку "Сонячна галявина". На щастя, обійшлося без жертв, але 4 людини отримали поранення.

"Ворог продовжує геноцид українського народу, вбиваючи мирних жителів!"- наголошує Живицький.

Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 01
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 02
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 03
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 04
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 05
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 06
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 07
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 08
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 09
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 10
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 11
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 12
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 13
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 14
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 15
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 16
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 17
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 18
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 19
Авіаудар по Сумах: загинули 22 людини, зокрема 3 дітей з однієї сім’ї 20

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Топ коментарі

  • Larissa Kora 56c14f78
    Здохніть всі рашисти, але не миттєво, в муках надлюдських
  • Виктор Бос
    московіти амінь всім вам мерзота
  • Воьлодимир Омельянов
    Господи покарай цих кацапських виродків ,хай вся рашиська мерзота здохне і все те російське бидло яке підтримує геноцид проти украінського народу.Смерть рашиській росіі.
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