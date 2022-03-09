У Росії продають останні бургери з McDonald's за тисячі рублів. ФОТО
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У вівторок, 8 березня, американська компанія McDonald's повідомила про рішення припинити роботу у Росії, яка напала на Україну.
Ця новина викликала шалений ажіотаж серед росіян. Тож вони вишикувалися у черги аби в останнє посмакувати бургерами з відомої мережі закладів швидкого харчування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
У мережі опублікували фото нових цін на замовлення у McDonald's. Відтак останні бургери з американської мережі закладів продають у Росії за десятки тисяч рублів.