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У Росії продають останні бургери з McDonald's за тисячі рублів. ФОТО

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У вівторок, 8 березня, американська компанія McDonald's повідомила про рішення припинити роботу у Росії, яка напала на Україну.

Ця новина викликала шалений ажіотаж серед росіян. Тож вони вишикувалися у черги аби в останнє посмакувати бургерами з відомої мережі закладів швидкого харчування, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

У мережі опублікували фото нових цін на замовлення у McDonald's. Відтак останні бургери з американської мережі закладів продають у Росії за десятки тисяч рублів.

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У Росії продають останні бургери з McDonalds за тисячі рублів 01

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    https://t.me/truexanewsua/31189

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  • Никита 1fb2dec3
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