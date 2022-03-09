В Дніпрі організували пункт обігріву та десятки опорних пунктів, які надають допомогу переселенцям. ФОТОрепортаж

На залізничному вокзалі Дніпра розгорнули пункт обігріву для переселенців.

Про це поінформував заступник начальника ГО Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс, інформує Цензор.НЕТ.

Пунктом обігріву можуть скористатися мешканці інших областей, які прибувають до Дніпра. Важливо, аби "люди могли комфортно дочекатися свого потяга", – наголосив Богоніс.

Він додав, що правоохоронці області несуть свою варту. "Наряди поліції працюють вдень і вночі. На вокзалі немає черг. Більшість людей, які бажали евакуюватися – виїхали", – зазначив Володимир Богоніс.

Також у місті волонтери Дніпра згуртувалися задля допомоги українським військовим, бійцям територіальної оборони та переселенцям.







"По усьому місту розгорнули десятки опорних пунктів. Там формують армійські аптечки, плетуть маскувальні сітки, збирають теплі речі", – передає Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львові знайшли прихисток 200 тисяч людей, але ми на межі можливостей, – Садовий

Робота волонтерів злагоджена та логістично вибудувана, переконують в ОДА. Кожен відповідає за свій напрямок. Допомогу надають і звичайні мешканці, і представники бізнесу. Завдяки такій підтримці волонтерський штаб, який спочатку займав два поверхи, нині розташований на чотирьох.

Наразі у Дніпрі відкривають додаткові склади для гуманітарних вантажів. Сотні водіїв на своїх автівках розвозять допомогу. "Працюють майже цілодобово сотні людей", – зазначають в обласній адміністрації.