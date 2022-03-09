Жителі окупованого міста Городня на Чернігівщині вийшли на мітинг проти російських загарбників. ВIДЕО

Жителі міста Городня вийшли з прапорами України на акцію проти російських загарбників попри окупацію.

Про це повідомляє колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупована" Городня. Прямо зараз. Малесеньке містечко на самому кордоні з РФ та Білоруссю. Під тотальним військовим контролем орків. Українці не здадуться і не приймуть владу Путіна. Це не зламати жодними танками чи ракетами. Переможемо!" - написав Гончарук.

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