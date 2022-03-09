Екснардепка Чорновол - оператор "Стугни" на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий "Ураган", Таня чекає танк, - Аваков. ФОТО
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Журналістка, екснардепка Тетяна Чорновол наразі перебуває на одній із передових позицій як оператор "Стугни".
Про це повідомив у фейсбуці ексглава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"Таня! На першій лінії. Де, звичайно, не писатиму. Оператор "Стугни". На її рахунку вже спалений ворожий "Ураган"... Таня чекає танк! Пишаюся! Так і переможемо.. ланцюжком вчинків, маленькими та великими подвигами – кожен на своєму місці!", - написав Аваков.