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Екснардепка Чорновол - оператор "Стугни" на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий "Ураган", Таня чекає танк, - Аваков. ФОТО

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Журналістка, екснардепка Тетяна Чорновол наразі перебуває на одній із передових позицій як оператор "Стугни".

Про це повідомив у фейсбуці ексглава МВС Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"Таня! На першій лінії. Де, звичайно, не писатиму. Оператор "Стугни". На її рахунку вже спалений ворожий "Ураган"... Таня чекає танк! Пишаюся! Так і переможемо.. ланцюжком вчинків, маленькими та великими подвигами – кожен на своєму місці!", - написав Аваков.

Екснардепка Чорновол - оператор Стугни на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий Ураган, Таня чекає танк, - Аваков 01
Екснардепка Чорновол - оператор Стугни на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий Ураган, Таня чекає танк, - Аваков 02
Екснардепка Чорновол - оператор Стугни на першій лінії оборони. На її рахунку спалений ворожий Ураган, Таня чекає танк, - Аваков 03

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Топ коментарі

  • H f57ab51b
    Британія розглядає передачу Україні ПЗРК Starstreak
  • Aleksey NotBad
    Ахренеть, респект!
  • GoodWin
    удачной охоты
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