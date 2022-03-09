На Сході українські військові збили ракету окупантів "Іскандер". ФОТОрепортаж

На Сході сили ППО Збройних Сил України збили російську ракету "Іскандер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.







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