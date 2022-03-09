На Сході українські військові збили ракету окупантів "Іскандер". ФОТОрепортаж
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На Сході сили ППО Збройних Сил України збили російську ракету "Іскандер".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.
По кОпаному, вашу ж мать !!! От їм баба Настя задасть !...
Длинная труба с "иголками", а на пятом снимке "кругляши" кассетных боеприпасов. Импользование таких против мирного население - военное преступление, серб Караджич был осужден пожизненно именно за это.
Аналоговнетовская а пада як усі.