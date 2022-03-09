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На Сході українські військові збили ракету окупантів "Іскандер". ФОТОрепортаж

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На Сході сили ППО Збройних Сил України збили російську ракету "Іскандер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Чернігівський обласний ТЦК та СП.

На Сході українські військові збили ракету окупантів Іскандер 01
На Сході українські військові збили ракету окупантів Іскандер 02
На Сході українські військові збили ракету окупантів Іскандер 03

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На Сході українські військові збили ракету окупантів Іскандер 04
На Сході українські військові збили ракету окупантів Іскандер 05
На Сході українські військові збили ракету окупантів Іскандер 06
На Сході українські військові збили ракету окупантів Іскандер 07

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Топ коментарі

  • Володимир Ярощук f72292f9
    По кОпаному, вашу ж мать !!! От їм баба Настя задасть !...
  • Cheba AtWork
    Длинная труба с "иголками", а на пятом снимке "кругляши" кассетных боеприпасов. Импользование таких против мирного население - военное преступление, серб Караджич был осужден пожизненно именно за это.
  • Олексій Панкратов
    Аналоговнетовская а пада як усі.
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