Евакуйовані з Ворзеля почали прибувати до Білогородки, серед них вихованці дитячого будинку, - голова ОВА Кулеба. ФОТОрепортаж
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Евакуйовані "зеленим коридором" жителі м. Ворзель Київської області в проміжну точку дорогою на Київ – с. Білогородка Бучанського району.
Як інформє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"До Білогородки прибувають перші автобуси з евакуйованими. Зустріли колону з Ворзеля. Серед евакуйованих і діти з дитячого будинку. Їх терміново перевозять до Київської дитячої лікарні. Усім, хто цього потребує, на місці надається необхідна медична допомога. Далі людей доправлять до Києва", - написав Кулеба у телеграм-каналі.
Раніше голова обладміністрації повідомив, що евакуація з міст Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель Київської області стартувала об 11:30 та відбувалася через села Стоянка та Білогородка у напрямку Києва.