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Javelin знищив російський Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, - Бутусов. ФОТО

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ПТРК Javelin знищив російський танк Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами. Це, ймовірно, відбулося під Вознесенськом.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук журналіст Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойове застосування ПТРК Джавелін по російському Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, в район, імовірно, під Вознесенськом. Добре видно дірку у ґратах над вежею, яку без проблем пробила ракета. В результаті вибуху танк повністю вигорів. Мангал він є мангал", - зауважив журналіст.

Javelin знищив російський Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, - Бутусов 01
Javelin знищив російський Т-72Б3 із захисними антиджавеліновими ґратами, - Бутусов 02

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Топ коментарі

  • Vadim Dumij
    Могли иконку на башне наклеить. Там бы точно помогло.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    НАВІТЬ СУШИЛКА ДЛЯ ОБІСРАНИХ КАЦАПСЬКИХ ПАРТОК НЕ ДОПОМОГЛА...
  • SlavaGeroyam
    мангал и скрепы не помогли
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