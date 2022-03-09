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Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова. ФОТО

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Перший гуманітарний коридор у дії. До Львова прибула група людей, евакуйована з Сум. Це близько 900 дітей, жінок та іноземців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що найближчими годинами до Львова прибуде ще один поїзд у якому 1 200 людей.

Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація із Сум продовжиться і в середу, за вівторок з міста вивезли 5 тис. людей, - ОПУ

Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова 01
Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова 02

Топ коментарі

  • SlavaGeroyam
    А где наши люди?
  • буков
    Ну і добре, хоча незрозуміло чого ці іноземці чекали. У нас індусів з меда ще 25-го як вітром здуло.
  • Александр Карин
    Там багато наївних. Бачив інтерв'ю двох шоколадок, що вчаться у нашому Сумському аграрному універі, кажуть: "Мі думалі, шо ето всо бістра закончіцца."
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