Евакуація із Сум: перша група людей прибула до Львова. ФОТО
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Перший гуманітарний коридор у дії. До Львова прибула група людей, евакуйована з Сум. Це близько 900 дітей, жінок та іноземців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Також повідомляється, що найближчими годинами до Львова прибуде ще один поїзд у якому 1 200 людей.
Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі.
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