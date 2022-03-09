Герцог та Герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де збирають гуманітарну допомогу для українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україну підтримує вся Велика Британія. Від звичайних громадян до Королівської родини.

Про це у Facebook повідомила перша леді Олена Зеленська, інформує Цензор.НЕТ.

"Герцог та Герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу для постраждалих українців. Україну підтримує вся Велика Британія – від звичайних громадян до Королівської родини. На інших зворушливих кадрах – Принц Уельський і його дружина Герцогиня Корнуольська моляться за нашу країну в Українському католицькому соборі Лондона. Вони принесли із собою соняшники.

Окрему дякую Її Величності Королеві Великої Британії – вона зробила приватний внесок на допомогу Україні.

Така підтримка не тільки лікує та зігріває тисячі доль. Вона наближає нас до перемоги", - йдеться в повідомленні.

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