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Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині. ФОТОрепортаж (18+)

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Внаслідок бомбардування на Харківщині загинула бабуся та дівчинка. Увага фото не рекомендовано для перегляду особам молодшим 18 років та з слабкою психікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це у твіттері написав блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Село Донець, Харківська область. Окупанти вбили дівчинку та її бабусю. Співробітники ДСНС знайшли їхні тіла під розвалом Спи спокійно маленький ангел помста прийде неодмінно. Геноцид Української Нації".

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Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині 01
Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині 02
Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині 03
Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині 04

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Нелюди рашистские... Жечь всю вашу недострану за это напалмом. Возмездие придет и очень скоро...
  • Підлога Маккартні
    Нахера они берут их в плен? Кулю в лоб, так кулю в лоб. Они хотели нациков? Они их получат!!!
  • Jimmy Hill
    Нiчого сказати не можу, нема слiв - замiсть цього рука сама тянится до кулемета.
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