Бомба російських окупантів вбила бабусю і дівчинку на Харківщині. ФОТОрепортаж (18+)

Внаслідок бомбардування на Харківщині загинула бабуся та дівчинка. Увага фото не рекомендовано для перегляду особам молодшим 18 років та з слабкою психікою.