Автобус з евакуйованими потрапив у ДТП на Черкащині, постраждалим надано медичну допомогу, - поліція. ФОТО
У середу ввечері автобус з евакуйованими, зокрема дітьми, потрапив у ДТП у Городищі (Черкаська обл.), постраждалим надано медичну допомогу, всі розміщені на ніч у лікарні, повідомили в поліції Черкаської області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 20:00 у Городищі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, який евакуював дітей та дорослих до міста Чернівці. У салоні транспортного засобу перебувало 24 особи, з них 9 дітей. Учасники автопригоди серйозних травм не зазнали. Їх оглянули медики та надали необхідну допомогу", йдеться в повідомленні.
Місцевою владою ухвалено рішення залишити людей на ночівлю у Городищенській лікарні. Вранці за ними прибуде інший автобус, що транспортує до місця призначення.
"Наразі матеріали по факту дорожньо-транспортної пригоди направлені на доопрацювання працівниками поліції та в подальшому щодо водія, який не дотримався правил дорожнього руху, буде ухвалено відповідне рішення. Чоловік за кермом був тверезий", - наголошується в повідомленні.