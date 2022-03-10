Кулеба та Чавушоглу провели перемовини перед зустріччю з Лавровим. ВIДЕО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели двосторонню зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.