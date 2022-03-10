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Кулеба та Чавушоглу провели перемовини перед зустріччю з Лавровим. ВIДЕО

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели двосторонню зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це Чавушоглу повідомив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед тристоронньою зустріччю провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав 

Як повідомлялося, переговори Кулеби та Чавушоглу з Лавровим відбудуться в Анталії (Туреччина).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Кулеби і Лаврова відбудеться сьогодні в Туреччині

Кулеба та Чавушоглу провели перемовини перед зустріччю з Лавровим 01

Топ коментарі

  • ibimatic
    дай Аллах договорится о мире смерт русским окупантам
  • Ksenia VB
    А чому Геращенко, який отримує зарплату з українського бюджету, інформує українців мовою окупанта ?
    Дістали вже.
  • Ksenia VB
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