Кулеба та Чавушоглу провели перемовини перед зустріччю з Лавровим. ВIДЕО
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провели двосторонню зустріч перед тристоронньою зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Про це Чавушоглу повідомив в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Перед тристоронньою зустріччю провів двосторонню зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою", - написав
Як повідомлялося, переговори Кулеби та Чавушоглу з Лавровим відбудуться в Анталії (Туреччина).