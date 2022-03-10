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Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України. ІНФОГРАФІКА

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У зв’язку з великим заторами на основних магістралях країни, Міністерство інфраструктури рекомендує громадянам скористатися альтернативними маршрутами у напрямку зі Сходу на Захід країни.

"Наразі є значна проблема з проїздом вантажного транспорту гуманітарного призначення. Це та оперативна допомога, що дозволяє підтримувати життєдіяльність міст у найбільш постраждалих від війни з росією регіонах", - йдеться у повідомленні відомства на Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Щоб не утворювати величезні затори на дорогах і дозволити вантажівкам оперативно пересуватися країною, для евакуаційних рейсів власним автомобільним транспортом обрали альтернативні маршрути проїзду зі столиці, Дніпра, Полтави та Миколаєва у західні регіони (і у зворотному напрямку).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затори біля західних кордонів України. ІНФОГРАФІКА

Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 01
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 02
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 03
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 04
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 05
Мінінфраструктури показало водіям, якими дорогами зараз найкраще їхати на Захід України 06

"Ми спеціально обирали маршрути, де: висока якість дорожнього покриття; менше блок-постів; менше ризику виникнення заторів через вантажний транспорт", - пояснили у Міністерстві інфраструктури України.

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