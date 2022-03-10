Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну. ФОТОрепортаж

Демонстранти по всьому світу, від Москви до Нью-Йорка і Токіо, марширують вулицями, протестуючи проти жорстокого та неспровокованого вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США.

Протягом кількох днів люди збиралися біля російських посольств або урядових будівель. тримаючи в руках українські прапори, демонструючи всесвітню солідарність з народом України .

У Росії поліція затримала щонайменше 2710 росіян у 51 місті за антивоєнні демонстрації 27 лютого, в результаті чого загальна кількість затриманих за чотири дні досягла майже 6000, повідомляє Associated Press.

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Ось деякі з міст, де люди демонстрували за мир:

Санкт-Петербург, Росія

Токіо, Японія



Торонто, Канада



Вільнюс, Литва



Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати



Коломбо, Шрі-Ланка

Стамбул, Туреччина



Лондон, Об'єднане Королівство



Мілан, Італія



Москва, Росія



Нью-Йорк, США



Париж, Франція

