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Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну. ФОТОрепортаж

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Демонстранти по всьому світу, від Москви до Нью-Йорка і Токіо, марширують вулицями, протестуючи проти жорстокого та неспровокованого вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США.

Протягом кількох днів люди збиралися біля російських посольств або урядових будівель. тримаючи в руках українські прапори, демонструючи всесвітню солідарність з народом України .

У Росії поліція затримала щонайменше 2710 росіян у 51 місті за антивоєнні демонстрації 27 лютого, в результаті чого загальна кількість затриманих за чотири дні досягла майже 6000, повідомляє Associated Press.

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Ось деякі з міст, де люди демонстрували за мир:

Санкт-Петербург, РосіяПосольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 01

Токіо, Японія
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 02

Торонто, Канада
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 03

Вільнюс, Литва
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 04

Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 05

Коломбо, Шрі-ЛанкаПосольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 06

Стамбул, Туреччина
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 07

Лондон, Об'єднане Королівство
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 08

Мілан, Італія
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 09

Москва, Росія
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 10

Нью-Йорк, США
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 11

Париж, Франція
Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну 12

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Топ коментарі

  • krot_lub
    Конь педальний, лавруша, сьогодні пропердів що расея не нападала на Україну. Думаєте бреше?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Мэр Николаева:
    -Не может страна, у которой на гербе курица, победить страну у которой на гербе вилка" ))
  • olele
    Нація, яка читає навіть у часи війни - непереможна!

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