Посольство США показало, як демонстранти зі всього світу підтримують Україну. ФОТОрепортаж
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Демонстранти по всьому світу, від Москви до Нью-Йорка і Токіо, марширують вулицями, протестуючи проти жорстокого та неспровокованого вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на посольство США.
Протягом кількох днів люди збиралися біля російських посольств або урядових будівель. тримаючи в руках українські прапори, демонструючи всесвітню солідарність з народом України .
У Росії поліція затримала щонайменше 2710 росіян у 51 місті за антивоєнні демонстрації 27 лютого, в результаті чого загальна кількість затриманих за чотири дні досягла майже 6000, повідомляє Associated Press.
Ось деякі з міст, де люди демонстрували за мир:
Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати