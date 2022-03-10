В оперативному командуванні "Північ" розповіли про воїнів, які знищили найбільше ворожої техніки, захищаючи Чернігівщину. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Так, на Чернігівщині один тільки лейтенант Олександр Удовіченко знищив цілий асортимент російської техніки: 3 березня - БМП (бойову машину піхоти), наступного дня ліквідував ворожий танк, а 7 березня знищив російський МТ-ЛБ. У цей же день солдат Максим Фесенко розбив ворожий бензовоз з причепом.
Зазначається також, що штаб-сержант Олександр Устименко та старший солдат Владислав Сільченко 3 березня в результаті бою знищили ворожу БМП. Разом із ними на тих же бойових позиціях на Чернігівщині сержант Ярослав Дехтеренко і солдат Сергій Собченко ліквідували ворожий мінометний розрахунок і БМП-3. А днем раніше, 2 березня, ще один ворожий МТ-ЛБ підбив молодший сержант Сергій Кабаненко.
Також повідомляється, що солдат Дмитро Лисенко та сержант Олег Варивода 4 березня знищили російський танк. Наступного дня старший солдат Станіслав Кравченко з ПЗРК підбив ворожий винищувач СУ-34.
У той же день, 5 березня, лейтенант Євген Ковальчук здійснював коригування вогню артилерії, в результаті чого вдалося нанести значний удар та зупинити прорив противника у напрямку Чернігова. Поруч лейтенант Лілія Кудінова керувала вогнем мінометної батареї.
У Чернігівській області 6 березня солдат Денис Олєх та солдат Юрій Подаревський у результаті бою знищили два ворожі танки.
Старший солдат Сергій Стремоух одним пострілом збив ворожий БПЛА.
"Усі дані надані командуванням однієї з військових частин ОК "Північ", а вказані військовослужбовці будуть представлені до державних нагород. Список героїчних вчинків поповнюється щодня! Слава Україні та її Героям!", - додали в командуванні.