Закарпатська бригада розгромила російських розвідників, у солдатів - чеченські прізвища. ФОТО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній Фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Закарпатський легіон".
"Під час одного з останніх бойових зіткнень штурмовикам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади протистояв розвідувальний підрозділ росармії. У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила," - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, на місці зіткнення наші бійці знайшли особисті речі та залишки амуніції росіян, серед яких шеврони "Россия", наліпки "Вооруженные силы россии", банківські картки Сбербанка, посвідчення солдата, наліпка з прізвищем Курбанов А.Б., а також записи з прізвищами бійців та номерами виданої їм зброї. Деякі з речей пошкоджені вогнем.
Більшість бійців у відомості мають чеченські прізвища: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов.
Дев’яти бійцям для бою видали АКС (автомат Калашникова зі складаним прикладом, створений спеціально для повітряно-десантних військ), ще одному – АКМ (автомат Калашникова модернізований).
Однак, зазначають у 128-ій бригаді, ця зброя ворогу не допомогла.
Як раніше повідомлялося, Збройні Сили України продовжують успішно нищити техніку російських окупантів. Сьогодні в Чернігівській області ЗСУ знищили ворожий "Іскандер", на Київщині - ворожі танки.