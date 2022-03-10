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Закарпатська бригада розгромила російських розвідників, у солдатів - чеченські прізвища. ФОТО

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У зоні бойових дій 128-ма бригада розгромила розвідувальний підрозділ російської армії, більшість бійців мали чеченські прізвища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній Фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Закарпатський легіон".

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"Під час одного з останніх бойових зіткнень штурмовикам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади протистояв розвідувальний підрозділ росармії. У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила," - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на місці зіткнення наші бійці знайшли особисті речі та залишки амуніції росіян, серед яких шеврони "Россия", наліпки "Вооруженные силы россии", банківські картки Сбербанка, посвідчення солдата, наліпка з прізвищем Курбанов А.Б., а також записи з прізвищами бійців та номерами виданої їм зброї. Деякі з речей пошкоджені вогнем.

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Більшість бійців у відомості мають чеченські прізвища: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов.

Закарпатська бригада розгромила російських розвідників, у солдатів - чеченські прізвища 01

Дев’яти бійцям для бою видали АКС (автомат Калашникова зі складаним прикладом, створений спеціально для повітряно-десантних військ), ще одному – АКМ (автомат Калашникова модернізований).

Однак, зазначають у 128-ій бригаді, ця зброя ворогу не допомогла.

Як раніше повідомлялося, Збройні Сили України продовжують успішно нищити техніку російських окупантів. Сьогодні в Чернігівській області ЗСУ знищили ворожий "Іскандер", на Київщині - ворожі танки.

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Топ коментарі

  • Said_
    "Если кто-то пришел Вас убить - убейте его. В худшем случае количество смертей не изменится, но Вы останитесь живы. В ином случае Вы остановите цепочку смертей."
  • Степан Корнеплодов
    Ну это просто кадырофобия какая-то...дон.
  • Muron
    вони не русини.

    Закарпатська файта у зоні АТО
    rastych

    12 вересня 2014 16:33:19

    IP/Host: 78.46.96.---

    Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…

    - Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
    - Десь го зловив?
    - Туй на путьови.
    - А се наш сепаратист вадь мацкальський?
    - Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
    - Може узвідати, де суть го цімбори?
    - Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
    - Йдеме. Я попробую.

    - Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
    - Что?
    - Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
    - Пішеш?
    - Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
    - Іванов Іван Івановіч
    - Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
    - Что?

    (чути звук удару у вухо)

    - Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?

    (Пітьо помагає)
    - Па-ас-с-спо-орт
    - Дякуву.

    (До сепаратиста)
    - Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
    - Да. Вот в карманє.
    - Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
    - Что?

    (чути звук удару у друге вухо)

    - Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
    - Оказав?
    - Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
    - Заблудив?
    - Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
    - Чєво???

    (чути черговий удар у вухо)…

    Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:

    Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?

    Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?

    Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?

    Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?

    Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?

    Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.

    Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.

    Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
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