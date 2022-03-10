Закарпатська бригада розгромила російських розвідників, у солдатів - чеченські прізвища. ФОТО

У зоні бойових дій 128-ма бригада розгромила розвідувальний підрозділ російської армії, більшість бійців мали чеченські прізвища.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на офіційній Фейсбук-сторінці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Закарпатський легіон".

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"Під час одного з останніх бойових зіткнень штурмовикам 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади протистояв розвідувальний підрозділ росармії. У результаті бою частина ворогів була знищена, а частина відступила," - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на місці зіткнення наші бійці знайшли особисті речі та залишки амуніції росіян, серед яких шеврони "Россия", наліпки "Вооруженные силы россии", банківські картки Сбербанка, посвідчення солдата, наліпка з прізвищем Курбанов А.Б., а також записи з прізвищами бійців та номерами виданої їм зброї. Деякі з речей пошкоджені вогнем.

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Більшість бійців у відомості мають чеченські прізвища: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов.

Дев’яти бійцям для бою видали АКС (автомат Калашникова зі складаним прикладом, створений спеціально для повітряно-десантних військ), ще одному – АКМ (автомат Калашникова модернізований).

Однак, зазначають у 128-ій бригаді, ця зброя ворогу не допомогла.

Як раніше повідомлялося, Збройні Сили України продовжують успішно нищити техніку російських окупантів. Сьогодні в Чернігівській області ЗСУ знищили ворожий "Іскандер", на Київщині - ворожі танки.