На Львівщині попрощалися з поліцейським Романом Рущишиним, який загинув у бою з російськими окупантами на Луганщині. ФОТО
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Сьогодні, 10 березня, у селі Сопошин Львівського району в останню путь провели бійця батальйону патрульної служби поліції особливого призначення "Львів" Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Старший сержант поліції Роман Рущишин загинув 7 березня у бою з російськими загарбниками на Луганщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Львівської області.
Роман – уродженець Самбірського району, йому було 44 роки. Сиротами залишились троє дітей – двоє синів та донька.
Поховали поліцейського у селі, де він проживав із родиною. Шану Герою віддали рідні та близькі, товариші по службі на чолі з очільником поліції Львівщини генералом поліції третього рангу Олександром Шляховським, командир батальйону "Львів" Роман Кровіцький, а також мешканці громади.