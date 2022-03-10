На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів. ФОТОрепортаж

Українські захисники вчинили розгром російської колони постачання у Чернігівській області 7 березня.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За цю операцію слід давати Героя України. Зразковий розгром колони паливозаправників ЗС РФ.

Як встановив Дмитро Путята, колона з 10 паливозаправників просувалася із сильним ескортом - 4 БТР-80 та зенітно-ракетний комплекс Оса-АКМ. Усю колону було знищено, ймовірно, в районі села Колісники", - написав Бутусов.





Також дивіться: "Байрактар" знищив ЗРК "Бук" російських окупантів. ВIДЕО





"Безумовно, ця успішна атака українських воїнів завдала важкої шкоди наступальним операціям російських військ", - підкреслив журналіст.





Також читайте: Про окупантів та їхню техніку можна повідомити через Telegram чатбот "єВорог"