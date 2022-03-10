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На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів. ФОТОрепортаж

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Українські захисники вчинили розгром російської колони постачання у Чернігівській області 7 березня.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 01

"За цю операцію слід давати Героя України. Зразковий розгром колони паливозаправників ЗС РФ.

На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 02

Як встановив Дмитро Путята, колона з 10 паливозаправників просувалася із сильним ескортом - 4 БТР-80 та зенітно-ракетний комплекс Оса-АКМ. Усю колону було знищено, ймовірно, в районі села Колісники", - написав Бутусов.

На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 03
На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 04

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На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 05
На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 06

"Безумовно, ця успішна атака українських воїнів завдала важкої шкоди наступальним операціям російських військ", - підкреслив журналіст.

На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 07
На Чернігівщині українські воїни знищили колону постачання окупантів 08

Також читайте: Про окупантів та їхню техніку можна повідомити через Telegram чатбот "єВорог"

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Топ коментарі

  • Yan Pastars
    Слава ЗСУ
  • Николай Украинец 035fd2b7
    Суки, по копаному!
  • Шимус
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