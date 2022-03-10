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Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини. ФОТОрепортаж

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За межами села Біленьке Білгород-Дністровського району, було виявлено вибухонебезпечний предмет . На місце виклику прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та ідентифікували 1 авіаційну бомбу ОФАБ – 250 сучасного виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє обласне відділення ДСНС.

"Сьогодні боєприпас було знищено у спеціально відведеному місці.

Рятувальники застерігають від необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. Якщо помітили предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі його не чіпайте, а дочекайтесь піротехніків, які кваліфікують та вилучать боєприпас".

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Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини 01
Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини 02
Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини 03
Російську авіаційну бомбу знешкодили рятувальники Одещини 04

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