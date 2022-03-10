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Нацгвардієць у Миколаєві влучним кулеметним вогнем знищив російського снайпера. ФОТО

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Військовослужбовець Нацгвардії України у Миколаєві знищив російського снайпера.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"На території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.

Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м", - йдеться в повідомленні.

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Нацгвардієць у Миколаєві влучним кулеметним вогнем знищив російського снайпера 01

Топ коментарі

  • Денис Власенко addd82a7
    Герой!!!спас не один десяток жизней ЗСУ!РЕЗАТЬ СВИНЕЙ ДОН!!!
  • Денис Дмитриенко
    да пофиг...главное попал!!!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    тушку вже собаки пошматували.....
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