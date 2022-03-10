"Азов" після бою на Київщині захопив трофейні документи військ РФ. ПЕРЕЛІК ОКУПАНТІВ

Після успішних ударів ОПСП ЗСУ "Азов" та 72 бригади по танковій колоні військ РФ під час бою в Броварському районі на Київщині нашим бійцям вдалося здобути документи знищених окупантів.