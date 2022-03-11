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Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові. ФОТО

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Maxar Technologies оприлюднила нові фото з супутників, які показують масштаб руйнувань біля Києва та у Чернігові.

У Чернігові зафіксовано пожежі в промисловій зоні, а також задокументовано пожежі на сховищі палива в Гостомелі, на північний захід від Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 01

Техніка та війська розгорнуті в Озерах, на північний схід від аеропорту "Антонов", Україна, 10 березня.

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Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 02

Колона автомобілів чекає біля мосту через річку Ірпінь, Ірпінь, під Києвом.

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Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 03

У Гостомелі видно південний кінець аеропорту "Антонов" і пожежі на складі пального.


Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 04

Техніка та війська розгорнуті на деревах на Луб’янці, на північний захід від аеропорту Антонова, Україна.

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Супутники Maxar показали масштаб руйнувань під Києвом та у Чернігові 05

Крупний план пожеж у промисловій зоні на півдні Чернігова, Україна.

Топ коментарі

  • az az b80220ec
    Великобританія воювала з німцями коли ще Сталін з ними цілувався
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    там не все так просто .Открыли второй фронт в СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ .А война в Греции и Италии ,а в Африке ,а на Тихом Океане ???
    Это все было ЗАДОЛГО до 06 06 1944
  • Igor Balatsky
    Не пишіть дурниць. Велика Британія оголосила війну Гітлеру задовго до 22 липня 41. США почали бойові дії на Тихому океані в 41 році та знищили військового потенціалу Германіі в десятки разів більше ніж "Совьєтьскій Союз".
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