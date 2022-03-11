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Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба. ФОТОрепортаж

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За попередньою інформацією ракетою "Іскандер" завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Київської ОДА Олексія Кулебу.

"Пошкоджено повністю 60 квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджені частково. Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється" - йдеться у повідомленні.

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Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 01
Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 02
Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 03
Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 04
Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба 05

Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Ракеты имеют свойство заканчиваться, людская ненависть к русским фашистам срока давности не имеет. Я верю что настанет такой день, когда ПВО Украины будет превращать ракеты и самолеты фашиста путина в пыль
  • Senas Katinas 9494c432
    Фейсбук временно до победы разрешил желать смерти русским оккупантам и их фюреру. Авансом под раздачу попал и Лукашенко. То, что это полезно для здоровья подтвердил доктор Комаровский.
  • Green sheet
    Какой стратегический военный обьект русофашисты пытались там найти?
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