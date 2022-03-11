Війська РФ завдали ракетного удару по Баришівці на Київщині. Пошкоджено житлові будинки, - глава ОДА Кулеба. ФОТОрепортаж
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За попередньою інформацією ракетою "Іскандер" завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Київської ОДА Олексія Кулебу.
"Пошкоджено повністю 60 квартирний будинок, 4 багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджені частково. Попередньо жертв внаслідок авіаудару немає. Інформація уточнюється" - йдеться у повідомленні.