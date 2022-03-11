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Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри заяви РФ про нібито повне знищення української авіації, - Бутусов

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Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри кілька заяв Міноборони РФ про нібито повне знищення української авіації

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Генштаб оприлюднив фото українського пілота винищувача з ракетами середньої дальності Р-27. Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри кілька заяв МО РФ про нібито повне знищення української авіації. Наявність бойової авіації через 16 діб війни при величезній технічній перевазі ворога, це фактор, який значно обмежує панування ВКС РФ у повітрі. Немає слів, щоб описати героїзм українських пілотів, які ефективно виконують завдання у таких умовах та завдають великих втрат російським агресорам", - пише журналіст. 

Повітряні сили ЗСУ продовжують битву попри заяви РФ про нібито повне знищення української авіації, - Бутусов 01

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Топ коментарі

  • Олег Максимчук f38aa6c9
    Ну так - усі літаки знищено - літають одні привиди і від страху парашенських літаки падають
  • Kif Kroker
    Привид Києва, знищив всього лиш декілька десятків літаків ворога, в той час, коли героїчний Циган Привид вже вкрав 80 танків, два "Бука" і анальну цнотливість кадирівців
  • Яукр
    Z@лупенці, Привід прилетить до кожного з вас, готуйте пакети
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