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Поліцейські спільно з тероборонівцями затримали 29 військовослужбовців РФ на Сумщині , - МВС. ФОТО

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На Сумщині поліцейські спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Небайдужі жителі Роменщини поблизу одного із сіл, в полі помітили групу підозрілих осіб у військовій формі. Інформацію одразу ж передали до поліції. Затримані пояснили, що йшли по карті на кордон. Наразі вони передані до відповідних органів", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські спільно з тероборонівцями затримали 29 військовослужбовців РФ на Сумщині , - МВС 01

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Топ коментарі

  • Шимус
    мля 2я армия мира это кода собиралась драться с маринз США а тебя лупят сумские селяне и ловят копы на приусах
  • Garinich
    Не разгоняйте этот бред про "нечем кормить", боеприпасы которые на них могли быть потрачены стоят в сотри есл ине тысячи раз дороже, мнимально неоходимое для поддержания жизни, стоит не так дорого. А им еще потом эти все завали и т.д. разгребать не один месяц, и за бесплатно.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Скорее всего на свиноферме их нашли. Они обычно там прячутся, кушают, спят, пытаются размножаться.
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