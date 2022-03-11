128-ма бригада нищить російську військову техніку з Javelin: "Сама інформація про їхню наявність на озброєнні ЗСУ викликає у окупантів паніку". ФОТОрепортаж
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сама інформація про наявність Джавелінів на озброєнні бригади викликає в агресорів паніку. Підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади отримали нову партію американських переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin (Джавелін). І одразу використали їх під час зіткнення з ворогом у зоні бойових дій.
Сама інформація про наявність Джавелінів на озброєнні ЗСУ викликає серед російських окупантів паніку. Жодного захисту від цих протитанкових ракетних комплексів броньована техніка не має, а сила її ураження настільки велика, що від танків БМП, БТР-ів чи іншої броньованої техніки росармії залишається купа обвугленого металобрухту. У екіпажу й десанту, що перебуває на борту техніки, немає навіть мінімальних шансів на виживання.
На фото – результат влучення Джавелінів по бойовій техніці росармії", - йдеться у повідомленні.