128-ма бригада нищить російську військову техніку з Javelin: "Сама інформація про їхню наявність на озброєнні ЗСУ викликає у окупантів паніку". ФОТОрепортаж

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон лупить русню з Джавелінів.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сама інформація про наявність Джавелінів на озброєнні бригади викликає в агресорів паніку. Підрозділи 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади отримали нову партію американських переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin (Джавелін). І одразу використали їх під час зіткнення з ворогом у зоні бойових дій.

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Сама інформація про наявність Джавелінів на озброєнні ЗСУ викликає серед російських окупантів паніку. Жодного захисту від цих протитанкових ракетних комплексів броньована техніка не має, а сила її ураження настільки велика, що від танків БМП, БТР-ів чи іншої броньованої техніки росармії залишається купа обвугленого металобрухту. У екіпажу й десанту, що перебуває на борту техніки, немає навіть мінімальних шансів на виживання.

На фото – результат влучення Джавелінів по бойовій техніці росармії", - йдеться у повідомленні.





