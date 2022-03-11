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На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик. ФОТО

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На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик. ФОТО
На Миколаївщині окупанти не пустили породіллю в лікарню, медики контролювали пологи онлайн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Максим Безносенко.

"Вчора почалися пологи у мешканки нашого села Кандибине. Окупанти, погрожуючи розстрілом, не дали змоги породіллі добратися до найближчої лікарні. Вирішувати потрібно було миттєво. Обласним та міськім управліннями було організовано відеозв'язок між медичною сестрою 1 пологового будинку Миколаєва, яка мешкає у Кандибине – Тетяною Павловою та міським акушер-гінекологом – Людмилою Чиняковою. І телемедична медицина військового часу спрацювала! Ми щиро вітаємо молоду матусю з народженням сина Матвія. Люди, ви неймовірні!!!" - написав Безносенко

На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик 01

На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик 02

На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик 03

Про це також радісно сповістив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, "Сьогодні вночі в умовах телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи. Народився хлопчик"

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