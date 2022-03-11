На Миколаївщині за допомогою телемедицини народився хлопчик. ФОТО

На Миколаївщині окупанти не пустили породіллю в лікарню, медики контролювали пологи онлайн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Максим Безносенко.

"Вчора почалися пологи у мешканки нашого села Кандибине. Окупанти, погрожуючи розстрілом, не дали змоги породіллі добратися до найближчої лікарні. Вирішувати потрібно було миттєво. Обласним та міськім управліннями було організовано відеозв'язок між медичною сестрою 1 пологового будинку Миколаєва, яка мешкає у Кандибине – Тетяною Павловою та міським акушер-гінекологом – Людмилою Чиняковою. І телемедична медицина військового часу спрацювала! Ми щиро вітаємо молоду матусю з народженням сина Матвія. Люди, ви неймовірні!!!" - написав Безносенко

Про це також радісно сповістив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, "Сьогодні вночі в умовах телемедицини (онлайн) молода медсестра прийняла пологи. Народився хлопчик"

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