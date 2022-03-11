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Карта місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі. КАРТА

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Радник керівника МВС Антон Геращенко опублікував карту місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Антона Геращенка.

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Карта місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі 01

Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.

Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Даже не сомневайтесь . Не захотели защитить свою страну,теперь будут дохнуть за нациста *****. Без яиц и мозгов
  • Герхард
    Тобто після такого білоруси повинні почати вбивати українців, а не тих, хто на них скидає бомби?"
  • MAKAROV ddf66d11
    Бульбоебы ночью нападат как фашисты. 100% Погранцам надо быть готовым, стингеры, джавы + артой то место упаковать максимально.
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