Карта місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі. КАРТА

Радник керівника МВС Антон Геращенко опублікував карту місцевості, на яку російські літаки скинули бомби у Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Антона Геращенка.

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Як повідомлялося, 11 березня російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт двох літаків фіксували прикордонні наряди, на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині.