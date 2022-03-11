На Житомирщині збили російський безпілотник "Форпост". ФОТО

У Житомирській області українські військові збили російський безпілотник "Форпост".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Зокрема, окупанти використовували безпілотник "Форпост" для коригування та наведення артилерійського вогню.

"Тепер, можливо, трохи менше мирних українців постраждає від артобстрілів", - написав Геращенко.

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Зазначимо, що дальність дії безпілотника до 250 кілометрів, тривалість польоту 15–18 годин та максимальна швидкість до 200 км/год.

фото t.me/Pravda_Gerashchenko