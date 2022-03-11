Загарбники скинули 5 бомб по дитячому табору "Зоряний" на Сумщині. ФОТО

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький показав фотографії дитячого табору "Зоряний", на який російські військові скинули 5 бомб.

Фото він оприлюднив у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Подробиці наслідків ворожого бомбардування дитячого табору "Зоряний", що біля Ольшанки на Сумщині. В ніч з 9 на 10 березня російська ворожа авіація скинула 5 бомб на територію нашого дитячого табору", - йдеться в повідомлені.

За словами голови ОВА, одна бомба влучила прямо в житловий корпус: половина будинку знищена, в іншій половині вціліли лише стіни. Також повністю розбиті приміщення котельні - зараз відключені всі комунікації і немає опалення.

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