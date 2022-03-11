Окупанти розміщують "Гради" в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти. ФОТОрепортаж

Окупаційні російські війська розміщують "Гради" прямо посеред житлових кварталів і спрямовують вогонь на цивільні об'єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Стратегічного командування ЗСУ.

"Чергові фотодокази військових злочинів російських фашистів! Підступність та лицемірство окупантів не має меж! У селі Богданівка Броварського району на Київщині та у місті Тростянець Сумської області російські терористи розмістили танки та "Гради" посеред жилих кварталів та вели вогонь не лише по позиціях Збройних Сил України, а й по цивільних об’єктах".

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