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Окупанти розміщують "Гради" в житлових кварталах і обстрілюють цивільні об'єкти. ФОТОрепортаж

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Окупаційні російські війська розміщують "Гради" прямо посеред житлових кварталів і спрямовують вогонь на цивільні об'єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Стратегічного командування ЗСУ.

"Чергові фотодокази військових злочинів російських фашистів! Підступність та лицемірство окупантів не має меж! У селі Богданівка Броварського району на Київщині та у місті Тростянець Сумської області російські терористи розмістили танки та "Гради" посеред жилих кварталів та вели вогонь не лише по позиціях Збройних Сил України, а й по цивільних об’єктах".

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Окупанти розміщують Гради в житлових кварталах і обстрілюють цивільні обєкти 01
Окупанти розміщують Гради в житлових кварталах і обстрілюють цивільні обєкти 02
Окупанти розміщують Гради в житлових кварталах і обстрілюють цивільні обєкти 03

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Топ коментарі

  • Агамемнон
    Свинособаки по другому воевать не умеют. Ссыкливый недонародец.
  • Ksenia VB
    А Байрактар до них може підкрастись ?
  • NCG
    этот хлам вечно стоять там не может
    подрежут доставку снарядов и все
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