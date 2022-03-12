З-під завалів у н.п.Слобожанське на Харківщині дістали тіла 5 загиблих, серед них двоє дітей, - ДСНС. ФОТО

За добу з 11 по 12 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Так, 11 березня продовжувались пошукові роботи тіл загиблих людей, внаслідок ворожого бомбардування, ще в ніч з 9 на 10 березня. Тоді авіабомба влучила в 2-х поверховий житловий будинок за адресою с-ще Слобожанське, вул. Центральна.

"З під завалів дістали тіла 5х людей, жінка (45-47 років), жінка (35-37 років), чоловік (до 40 років) та діти 2 роки та 12-14 років. Пошукові роботи тривали 10 та 11 березня", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено близько 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу.

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Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.