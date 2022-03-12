Внаслідок обстрілу військ РФ горіла адмінбудівля на Подолі в Києві, - ДСНС. ФОТО

12 березня о 6:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Хорива, що у Подільському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місце події негайно прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкту, горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі.

"О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м та о 8:34 - ліквідовано. На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 24 чоловіка особового складу. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Василькові після російського авіаудару горить нафтобаза, - голова ОВА Кулеба. ВIДЕО





