Танки Т72Б3 102-го мотострілецького полку ЗС РФ, захоплені окремим полком Нацгвардії у Маріуполі. ФОТО
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Українські воїни показали захоплені у російських окупантів танки.
Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Мотивуюче фото. Танки Т72Б3 зі складу 102-го мотострілецького полку ЗС РФ, захоплені окремим полком Нацгвардії у Маріуполі. 11 днів оборони у повному оточенні, неймовірні подвиги, масовий героїзм. Український Маріупіль не здається", - підписав він фото.