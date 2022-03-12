Через обстріли на Луганщині численні пожежі. Рятувальники працюють на межі людських можливостей, - ДСНС. ФОТО
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Внаслідок обстрілів в м. Сєвєродонецьк сталося загоряння спортивної та загальноосвітньої шкіл, квартири у багатоповерховому будинку, магазину та гаражу. Рятувальники ліквідовують пожежі. Тривають обстріли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Через обстріли сталося загоряння 11 житлових будинків та 1 квартири в м. Рубіжне. Сталася пожежа в цеху трубного завода та картонно-тарного комбіната. Рятувальники ліквідовують пожежі та допомагають населенню вибратися з підвалів. Триває обстріл міста", - зазначають рятувальники.
В м. Кремінна внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю, рятувальниками виявлено 1 загиблу особу та 2 постраждалих.
"Рятувальники ДСНС Луганщини працюють на межі людських можливостей, але попри ворожі обстріли продовжують виконувати завдання за призначенням та допомагати мирному населенню!", - йдеться у повідомленні.