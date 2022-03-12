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Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб. ФОТО

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На Луганщині зведений загін Державної прикордонної служби України та ЗС України вигнав загарбників з околиці одного з український міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На Луганщині зведений загін Державної прикордонної служби України та ЗС України вигнав загарбників з околиці одного з українських міст. Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у російських окупантів є втрати в живій силі. В результаті бою українські воїни захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного загарбника", - йдеться у повідомленні.

Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб 01
Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб 02
Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб 03

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Топ коментарі

  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Слава нашим прикордонникам! Слава ЗСУ! Хлопці,ви неймовірні! Хай вас Бог береже!
  • Ольга Зелко 0ed7d459
    Радіють,шо малі діти.Як приємно дивитись на посмішки.Дякую хлопці.Бережи вас Бог!
  • Вася Шевченко f77d76ba
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