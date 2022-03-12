Захисники України вигнали загарбників з околиці міста на Луганщині. Захоплено трофейну БРДМ та одного окупанта, - Генштаб. ФОТО

На Луганщині зведений загін Державної прикордонної служби України та ЗС України вигнав загарбників з околиці одного з український міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На Луганщині зведений загін Державної прикордонної служби України та ЗС України вигнав загарбників з околиці одного з українських міст. Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у російських окупантів є втрати в живій силі. В результаті бою українські воїни захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного загарбника", - йдеться у повідомленні.







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