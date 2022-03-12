Боєць 79-ї десантно штурмової бригади Тимофій Рудяк, позивний Палій, загинув у боях за Київщину. ФОТО

Депутат Фастівської районної ради від "Європейської Солідарності", боець 79-ї десантно штурмової бригади Тимофій Рудяк, позивний Палій, загинув у боях за Київщину.

Про це керівник департаменту патрульної поліції Євген Жуков повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Тимофій Рудяк - боєць моєї розвідувально десантної роти 79-ї десантно штурмової бригади. Позивний Палій. Пліч о пліч ми боронили донецький аэропорт. Після Тимофій захищав права людей у Фастові. Загинув в боях за Київську область! Потужний воїн та хороша добра людина! Пам'ятаємо друже!", - написав Жуков.

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