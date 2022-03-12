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Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада. ФОТО

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Російські окупанти постійно обстрілюють житлові квартали Маріуполя. Неможливо підрахувати кількість жертв.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на 36 окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

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"Результати обстрілів Маріуполя російсько-окупаційними військами. Ворог б’є по житлових кварталах та центру міста, методично руйнуючи Маріуполь вщент. В місті сотні зруйнованих та пошкоджених будинків. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо", - сказано в повідомленні.

Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 01
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 02
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 03

Журналіст Мстислав Чернов повідомив повідомив про вчорашнє відбиття українськими військами танкової атаки: "Маріуполь. 11.03.2022. Танкова атака відбита. Це був перший раз, коли ми побачили Z. Важке відчуття. Жінка на останньому фото - Анастасія Ерашова. Ії 7-річна дитина під час артилерійського обстрілу. Кожну хвилину десь у місті падає бомба", - зазначив він.

Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 04
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 05
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 06
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 07
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 08
Ворог руйнує Маріуполь вщент. Точно підрахувати кількість загиблих маріупольців зараз неможливо, - 36-та бригада 09

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    У кацапов должна земля под ногами гореть. По всей планете. Эти твари не имеют права на существование.
  • Hanka Panyanka
    рашисти уже далеко переплюнули фашистов в своей лютой ненависти к славянскому народу, они страшнее, беспринципнее и беспощаднее, дикая орда...
  • FT FT
    Нам постоянно сцут в уши что во всем виновато *****. А остальные бедные кацапские овечки просто заблудились и их обманули. Ето что ***** сбрасывает бомбы на мирных жителей или расстреливает из артиллерии города? Ето что ***** на улицах наших городов убивает, грабит и насилует? Все кацапоиды должны заплатить за ето и сдохнуть.
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