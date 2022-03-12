Журналістка Кірієнко - росіянам: Ваші солдати на моїй землі вже пухнуть на сонці, їхні тіла починають жерти бродячі собаки. Ми не ховатимемо ваших убитих. ФОТО 18+

В мережі показали, що тіла ліквідованих в Україні російських солдат лежать на полях, а їхню плоть їдять собаки. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це повідомила журналістка Юлія Кірієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Ви можете засуджувати мене за це фото і матимете рацію. Але це для моїх "друзів" із Росії. Доказ, що ваші солдати тут на моїй землі. Вже пухнуть на сонці та їхні тіла починають жерти бродячі собаки. Вони прийшли до моєї України, щоб вбивати. Стріляти у наших дітей та ґвалтувати жінок. Грабувати дома та випалювати те, що від них залишилося. Але так буде з кожним вашим сином, чоловіком, братом. Ми вміємо воювати. Ви за 8 років нас цього навчили. Ми знаємо, як знищувати вас тисячами. Ми робимо це вже 2 тижні. Вам не вдасться задавити нас навіть кількістю. Тому що обороняємо нашу країну, і нам є за що боротися. Ми не ховатимемо ваших убитих. Вони не придатні для удобрювання нашого багатого чорнозему. Тому що нам огидно їсти врожай після такого, аж так ми вас ненавидимо. І ніколи вам не пробачимо війни. НІКОЛИ!" - прокоментувала вона фото.

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