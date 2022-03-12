"Ноу рублс!": росіяни вишикувались у черги до обмінників у Москві і благають позичити долари за кордоном. ФОТО

Громадяни країни-агресорки, яка напала на Україну, жаліються на проблеми, але не говорять жодного слова про війну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

У росіян "біда". У Москві вони вишикувались у довжелезні черги, щоб обміняти бодай на щось рубль, який швидко знецінюється. Тим часом ті, що за кордоном, благають про допомогу, бо в обмінниках не приймають рублі, а в банках - картку платіжної системи "Мир".

На це громадяни Росії жаліються в мережі.

Наприклад, російська блогерка із 1,4 млн підписників в Instagram, який вже заборонили і незабаром заблокують в Росії, втрапила в халепу в ОАЕ. Жінка розповіла, що вони із сім'єю зняли рублі з надією, що їх можна буде обміняти у місті Дубаї.

Зазначимо, що банки Росії більше не можуть видавати громадянам готівкову валюту з переказів та валютних рахунків. Раніше громадянам перестали продавати готівкову валюту.

"Прийшли до обмінника. А тут не міняють рублі. "Ноу рублс!" і все. Картку "Мир" в Дубаї не приймають. Долари є, але вони на карті "Тиньков". Зняти в банкоматах неможливо. Ми бігали по місту, але ти їх не знімеш. Переказала частину в "Сбербанк", але там теж не видали. Сказали, що ліміт за операціями з валютою вичерпано", - розповіла блогерка підписникам.

Вона благала у підписників позичити грошей, щоб заселитися до готелю, за який заплатила раніше.

"Нас не заселяють у номер без цього бісового збору в 52 долари", - написала жінка.

Вона також проілюструвала свій похід до обмінника валют. Однак пояснити, що ці проблеми в росіян виникли через війну Росії проти України, мабуть, забула.

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