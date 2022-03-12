"Нічого святого!": Внаслідок обстрілів окупантів у Харкові пошкоджено храми. ФОТО

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено храм святих Дружин Мироносиць, Успенський собор та храм цариці Тамари у П'ятихатках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

"Нічого святого! Харківська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату) повідомляє, що внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено храм святих Дружин Мироносиць, Успенський собор та храм цариці Тамари у П'ятихатках", - написав Геращенко.

За словами радника міністра внутрішніх справ, сьогодні храми відвідував митрополит Харківський та Богодухівський Онуфрій.

"Єпархія також повідомляє, що приймає людей у ​​укриттях.

Я думаю, що з кожним таким фото все менше буде прихильників російського світу, якщо вони ще залишилися, серед парафіян УПЦ МП.

Путін зробив Україні величезну послугу, об'єднавши український народ", - підсумував Геращенко.

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