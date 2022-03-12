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Українця, який "служив" в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

19 04417
На Львівщині затримали "колишнього сепаратиста", який намагався втекти у Польщу.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"На Львівщині затримали колишнього сепаратиста, який намагався втекти у Польщу. Сьогодні ввечері патруль відділу "Смільниця" затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон у Польщу.

У затриманого з собою був кухонний ніж та заточка.

Як з’ясувалося, порушник є громадянином України 1996 року народження, який раніше проходив службу в одному з військових підрозділів росії на тимчасово окупованій частині Донецької області, за що був судимий", - йдеться в повідомленні.

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Українця, який служив в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ 01
Українця, який служив в ОРДЛО та намагався втекти до Польщі, затримали на Львівщині, - ДПСУ 02

Топ коментарі

  • Грышка Распутный 2
    ******.
  • Мобильный крематорий
    К концу войны не будет в Украине ни кацапских свиней, ни манкуртов.
  • Gyro
    Перевірити на ньому, чи заточка й ніж достатньо гострі🔪
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