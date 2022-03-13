Абрамович рятує яхту від санкцій: перегнав з Іспанії до Чорногорії. КАРТА
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Яхту російського олігарха Романа Абрамовича, який потрапив під санкції через війну РФ з Україною, перегнали з порту Барселони до Тивату (Чорногорія).
Про це свідчать дані Marine Traffic, повідомляє Цензор.НЕТ.
Solaris - 139-метрова яхта вартістю близько 600 мільйонів доларів. Судно ходить під прапором Бермудів.
Оскільки Чорногорія не є членом Європейського Союзу, будь-які санкції ЄС в цій країні не є підставою для арешту судна.
Нагадаємо, санкції проти Абрамовича раніше запровадила Велика Британія. Лондон звинувачує російського олігарха в причетності до дестабілізації України, підриву і загрози територіальній її цілісності, суверенітету і незалежності.
Санкції включають заморозку активів, заборону на операції в Британії, а також заборону на в'їзд в країну.