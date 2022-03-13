Війська РФ здійснили авіаудари по Баштанці Миколаївської області, - ДСНС. ФОТО

13 березня ворог продовжує обстрілювати житлові масиви. Вранці здійснено авіаудари по м. Баштанка Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як повідомляється, в результаті цього пошкоджені житлові будинки по вул. Сазоненка. В одному з них знаходилися люди. Ціла родина зазнала жаху від "освободітельних действий руського мира". Жінка та дочка не травмувалися, а ось батько опинився під завалами.

"Рятувальники 7 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області деблокували постраждалого. Бригадою швидкої медичної допомоги чоловіка доправлено до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухнула колона на мінах. Добре попрацювали за межами досяжності, - Кім про ситуацію в Миколаївській області







